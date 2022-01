Green pass. Meloni. E’ un’arma di distrazione. Veri no vax sono al governo

- Advertisement -

AgenPress – “I veri No Vax stanno al Governo con il casino che hanno fatto. Mi chiamano No vax ma la mia posizione è la stessa di Angela Merkel, di Boris Johnson” e di altri leader europei, che guidano nazioni in cui non è obbligatorio il Green perchè “nelle altre nazioni non considerano i cittadini come sudditi”.

Lo ha detto, la presidente di Fratelli d’Italia, a Bologna per un incontro elettorale in vista delle prossime comunali d’ottobre. “Se si fanno cose irragionevoli che non hanno molto senso – ha osservato – le persone un po’ si arrabbiano. Quale è l’evidenza scientifica che dice che se prendi il caffè al banco non hai bisogno del Green pass, se ti siedi si? Il green pass – ha concluso – è un’arma di distrazione: si parla, ci si divide ma non si parla di quello che il Governo non ha fatto per mettere in sicurezza il Paese”.

