Green pass. Obbligatorio dal 6 agosto per diversi servizi Camera

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Il Collegio dei Questori della Camera ha adottato una deliberazione che prevede, dal 6 agosto, l’obbligo della certificazione verde Covid-19 sarà previsto per le seguenti attività: per l’accesso alle strutture della ristorazione al chiuso con consumazione al tavolo; per la partecipazione a iniziative istituzionali, culturali e convegnistiche o a conferenze stampa che si svolgano nelle sedi della Camera; per l’accesso alle sedi della Biblioteca “Nilde Iotti” e dell’Archivio Storico della Camera; per i candidati convocati presso le sedi della Camera per l’effettuazione di prove di concorso.