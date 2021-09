Green pass. Orlando, priorità sicurezza nei luoghi di lavoro. Serve a convincere i dubbiosi a vaccinarsi

- Advertisement -

AgenPress – “Si sono fatti dei passi per ascoltare le ragioni del sindacato, il principio del tampone gratis avrebbe minato l’impalcatura della campagna vaccinale che è lo strumento chiave della lotta alla pandemia. La priorità è la sicurezza nei luoghi di lavoro e non possiamo permetterci nuove restrizioni in autunno”.

Lo dice in un’intervista a La Repubblica il ministro del Lavoro Andrea Orlando. “Escludo che i circa quattro milioni di lavoratori non ancora vaccinati siano tutti No Vax. Anzi, sono sicuro che questi siano una esigua minoranza. La maggior parte dei non vaccinati è composta da persone che nutrono dubbi e perplessità”.

Con il Green Pass esteso si spera anche di convincere i dubbiosi e gli scettici a vaccinarsi.

“C’è la possibilità di ottenere il Green Pass senza alcun costo” e “il nostro decreto prevede un prezzo calmierato per i tamponi. Il sindacato ci ha chiesto perché non adottare l’obbligo vaccinale e noi abbiamo spiegato che, pur senza escluderlo, in questo momento preferiamo evitare una polarizzazione delle posizioni sul vaccino che sarebbe dannosa e controproducente”, spiega il ministro. È il momento “di spingere tutti insieme affinché la copertura vaccinale raggiunga i traguardi previsti”.