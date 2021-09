Green pass. Salvini, se Stato impone si assuma responsabilità. Ci sono 20 mila poliziotti senza?

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Se lo Stato mi impone, questo è nella sostanza, un vaccino, e io ho fatto le due dosi ed ho il green pass, però se mi impone un trattamento sanitario deve anche farsi carico delle eventuali conseguenze. Non può impormi di fare qualcosa per andare a lavorare ma poi devo essere io a firmare il modulino in base al quale se poi succede qualcosa è un problema mio e lo Stato non c’entra. Se lo Stato mi chiede una cosa io mi fido dello Stato, mi fido della scienza, però lo Stato si deve prendere la responsabilità della scelta che mi impone”. Così Matteo Salvini sulle assenze tra la Lega al momento del voto sul green pass.

Parlando del voto Salvini ha aggiunto che “mi rende orgoglioso. Siamo un movimento libero di donne e uomini liberi e quindi noi diamo la fiducia al governo e chiediamo alcune garanzie. Faccio due esempi concreti su cui ancora non c’è risposta: tamponi rapidi e gratuiti per milioni di lavoratori perché mi rifiuto di pensare che si lascino a casa poliziotti, medici, insegnanti, pompieri carabinieri, infermieri, e volontari. Secondo se lo Stato mi impone un trattamento sanitario deve anche farsi carico delle eventuali conseguenze”.

“A differenza di altri che per ipocrisia stanno zitti, noi siamo un movimento che ha milioni di sostenitori, ha migliaia di amministratori, dove fortunatamente c’è dibattito e discussione. Stiamo vivendo veramente un periodo cupo dove c’è il pensiero unico. La salute è fondamentale, la vita è fondamentale, il lavoro è fondamentale. Non si possono escludere dalla vita e dal lavoro milioni di italiani dalla sera alla mattina”.

“Mi rifiuto di pensare a nuove chiusure anche perché stiamo parlando in un giorno in cui il 95% delle terapie intensive è vuoto. Fossimo in emergenza … ma di cosa stiamo parlando, chiusure, lock down, obblighi, licenziamenti. Siamo veramente su Marte. Anche perché il dibattito sul green pass non esiste in Europa. Ci sono 20 mila poliziotti senza green pass. Cosa faccio se c’è una rapina, chiamo mago Merlino?”.