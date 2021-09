Green Pass, Sapia (AC): Misura ingiusta, Governo sordo non ci ha consentito di migliorarla

- Advertisement -

AgenPress. “Abbiamo tentato in tutti i modi di aprire un canale di dialogo con il Governo e questa maggioranza per apportare miglioramenti a questo maldestro decreto che introduce il Green Pass. In commissione siamo arrivati quasi al termine della fase dibattimentale e nessuna delle nostre proposte emendative è stata accolta.

Un Governo sordo a ogni proposta e che, a 18 mesi dall’inizio della pandemia, continua a viaggiare alla cieca su tutto ha deciso di insistere con l’imposizione di uno strumento che non migliora la vita degli italiani ma, lo dico da vaccinato, la peggiora, creando disparità e ingiustizie che non servono a questo Paese”.

Lo afferma Francesco Sapia, deputato de L’Alternativa C’è e membro della commissione Affari sociali della Camera.