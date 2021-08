Green Pass. Sileri, sarà modulabile a seconda dell’andamento del Covid

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Il Green pass dipenderà dalla circolazione del virus: modulabile a seconda dell’andamento del Covid. Per quanto riguarda la scuola, l’obiettivo è la didattica in presenza. Convinciamo i docenti a vaccinarsi e continuiamo a usare i dispositivi di protezione individuale”. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. “Se cresceranno i contagi a dispetto dei vaccinati allora andrà esteso anche il green pass e reso modulabile” in base all’evoluzione e ai riflessi della pandemia.