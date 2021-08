Gressan. Incidente sul lavoro. Ex sindaco Sandro Pepellin muore schiacciato da una lastra di cemento

- Advertisement -

AgenPress – A Gressan, vicino ad Aosta, oggi l’ennesimo incidente sul lavoro. L’ imprenditore valdostano, Sandro Pepellin, di 70 anni, ex sindaco di Jovencan e titolare di un’impresa edile, è rimasto schiacciato da una lastra di cemento che stava scaricando in un cantiere edile. Immediatamente trasportato all’ospedale “Umberto Parini” di Aosta, è morto poco dopo il ricovero. Con lui c’era un operaio, Velio Dal Dosso, 51 anni, ricoverato in prognosi riservata. La vittima stava lavorando all’interno di un cantiere di sua.

L’incidente sul lavoro è avvenuto ieri pomeriggio. I due dovevano scaricare delle lastre di cemento precompresse da un camion, quando una di queste, per motivi ancora da chiarire, si è sfilata dalle braghe che le tenevano legate ed è scivolata fuori dal mezzo, schiacciando Sandro Pepellin e l’operaio. Per liberare i due uomini è stato necessario utilizzare una gru. Trasportati al “Parini”, le condizioni di entrambi i feriti sono apparse subito critiche. Nulla da fare per Pepellin, che è deceduto poco dopo il ricovero per le gravi ferite riportate. Secondo la prima ricostruzione dei quotidiani locali, quando è avvenuto l’incidente, erano presenti anche i due figli e la moglie dell’imprenditore. Sono stati loro i primi a soccorrerlo in attesa dell’arrivo di 118, Vigili del fuoco e Carabinieri.