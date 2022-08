Guerra in Ucraina. La Russia evita il collasso economico, ma il declino è iniziato a causa delle sanzioni

AgenPress – Sei mesi dopo l’invasione dell’Ucraina, la Russia è impantanata in una guerra di logoramento che non aveva previsto, ma sta avendo successo su un altro fronte: la sua economia dipendente dal petrolio è in profonda recessione ma si sta dimostrando molto più resiliente di previsto .

“Sto guidando attraverso Mosca e ci sono gli stessi ingorghi di prima”, dice Andrey Nechaev, ministro dell’economia russo all’inizio degli anni ’90.

La prontezza di Cina e India ad accaparrarsi petrolio russo a buon mercato ha aiutato, ma Nechaev e altri analisti affermano che l’economia russa ha iniziato a declinare e probabilmente sta affrontando un prolungato periodo di stagnazione a causa delle sanzioni occidentali.

Alcune vetrine vuote che un tempo ospitavano marchi occidentali che a centinaia sono fuggiti dal paese . McDonalds ( MCD ) ora si chiama “Vkusno i tochka”, o “Tasty, e basta” e i caffè Starbucks ( SBUX ) stanno ora riaprendo gradualmente con il marchio Stars Coffee.

Questo è in gran parte il risultato degli aggressivi controlli sui capitali e degli aumenti dei tassi in primavera, molti dei quali ora sono stati annullati. I tassi di interesse sono ora più bassi rispetto a prima della guerra e la banca centrale afferma che l’inflazione, che ha raggiunto il picco di quasi il 18% ad aprile, sta rallentando e sarà compresa tra il 12% e il 15% per l’intero anno.

L’esodo delle imprese occidentali e le ondate di sanzioni occidentali punitive contro le esportazioni di energia vitale della Russia e il suo sistema finanziario stanno avendo un impatto, ma non nel modo in cui molti si aspettavano.

Mosca ha avuto otto anni per prepararsi, spinto dalle sanzioni imposte dall’Occidente dopo che Mosca ha annesso la Crimea nel 2014.

“L’uscita di Mastercard, Visa, ha avuto un impatto a malapena sui pagamenti nazionali perché la banca centrale aveva un proprio sistema di pagamento alternativo”, afferma Nechaev.

La Russia ha istituito la carta di credito Mir e il proprio sistema di elaborazione delle transazioni nel 2017.

E c’è un motivo per cui i fan russi di McDonalds e Starbucks sono ancora in grado di ottenere la loro soluzione da fast food, afferma Chris Weafer, partner fondatore di Macro Advisory Ltd, una società di consulenza che fornisce consulenza alle multinazionali in Russia ed Eurasia.