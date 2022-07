Guerra in Ucraina. Putin ha commesso un errore storico, il cui prezzo sarà enorme per la Russia

- Advertisement -

AgenPress – L’Occidente dimostra vera unità e solidarietà con l’Ucraina di fronte alla guerra con la Russia, nonostante i timori che ciò non accada. L’Ucraina può entrare nell’UE nella prospettiva di anni, non decenni, invece, l’adesione dell’Ucraina alla NATO diventa reale dopo l’adesione all’Alleanza di Finlandia e Svezia. La guerra della Russia contro l’Ucraina potrebbe essere prolungata e la condanna di Putin e del suo entourage per i crimini in Ucraina sarà molto probabilmente in contumacia. Alexander Kwasniewski, ex presidente della Polonia (1995-2005), ha condiviso questi pensieri in un’intervista con il suo corrispondente Ukrinform.

L’ex presidente racconta la visita in Ucraina insieme all’ex primo ministro svedese Karl Bildt, all’ex presidente dell’Estonia Kersti Kaljulaid e all’ex presidente della Conferenza sulla sicurezza di Monaco Wolfgang Ischinger.

Abbiamo visitato Buch, Borodyanka, Gostomel. Tutto ciò ci ha fatto un’impressione deprimente, ha mostrato la portata dell’aggressività russa. La cosa più tragica è che i russi attaccano deliberatamente la popolazione civile. Abbiamo visto le foto dell’esumazione a Bucha, dove i Kadyrov, già in ritirata, hanno ucciso centinaia di persone. Abbiamo visto edifici residenziali bombardati sulla strada principale di Borodyanka. Non c’era motivo militare per farlo. Per me, il tentativo di distruggere il monumento a Taras Shevchenko a Borodyanka sembra molto simbolico.

Ma nonostante la guerra, l’Ucraina agisce in modo molto organizzato. La determinazione e la volontà degli ucraini di combattere è enorme, quindi dobbiamo aiutare l’Ucraina. I miei colleghi stranieri hanno lasciato Kiev convinti che dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per l’Ucraina.

Non mi sono mai fatto illusioni sul fatto che Putin voglia avere tutta l’Ucraina nella sua sfera di influenza. Già nel 2002, durante la nostra lunga conversazione con lui al Cremlino, diceva che il suo obiettivo strategico è la ricostruzione di una grande Russia. E come sappiamo, secondo Putin, una grande Russia è impossibile senza l’Ucraina. È così che mi sono spiegato la pressione politica ed economica sull’Ucraina, i ripetuti ricatti sul gas e l’ostruzione alla firma dell’accordo di associazione tra l’Ucraina e l’UE.

Tuttavia, lo ammetto sinceramente: mi sembrava che Putin fosse un pragmatico e non attaccherà l’Ucraina, perché sembrerebbe una follia. Ma ci è andato. Putin ha commesso un errore storico, il cui prezzo sarà enorme per la Russia.

Putin non vuole perdere questa guerra. Continuerà questa aggressione con intensità variabile. Di recente, abbiamo assistito a molti attacchi missilistici al di fuori delle regioni di Donetsk e Luhansk: Kiev, Odesa, Kremenchuk e altre città. Questo fa parte della guerra psicologica, dell’intimidazione, un tentativo di mostrare agli ucraini: abbiate paura, i nostri missili possono cadere ovunque.

D’altra parte, l’Ucraina non può arrendersi, l’Ucraina è ormai convinta della sua giustezza, sta lottando per la sua terra, per i suoi diritti, per la sicurezza del suo popolo. Se l’Occidente aiuterà, e si è impegnato a farlo, soprattutto militarmente, allora dovrà fornire tutte le armi necessarie e un giorno in più. Nel complesso, questo significa che la guerra può essere lunga ed estenuante.