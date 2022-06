Guerra in Ucraina. Stop Coca-Cola produzione e vendite in Russia. E nasce l’imitazione CoolCola

- Advertisement -

AgenPress – Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC), imbottigliatore di Coca-Cola Co., cesserà la produzione e le vendite di Coca-Cola e degli altri marchi dell’azienda in Russia, ha riferito Reuters, citando Coca-Cola Co.

La Coca-Cola HBC con sede a Zugo, in Svizzera, e i suoi clienti stanno attualmente esaurendo le scorte, ha affermato Reuters.

La società a marzo ha annunciato la sospensione delle attività in Russia, in particolare della fornitura di concentrato per le sue bevande per il mercato russo.

James Quincey, Presidente e CEO di Coca-Cola Co., a maggio ha affermato che la società potrebbe lasciare la Russia.

In Russia, Coca-Cola HBC possiede 10 stabilimenti per la produzione di bibite e succhi. Nel 2021, Coca-Cola HBC ha aumentato le vendite russe del 18,3% a 373,3 milioni di scatole, con una scatola contenente circa 5,7 litri, il che implica che le vendite russe sono state di circa 2,1 miliardi di litri.

Questa è la prima volta dagli anni ’80, quando la Coca-Cola è apparsa per la prima volta in territorio russo, in occasione delle Olimpiadi di Mosca. È nel 1986 che il gruppo avvia il suo primo stabilimento produttivo. Anche durante la Guerra Fredda, Coca-Cola ha continuato a produrre e vendere le sue referenze nel territorio dell’ex Unione Sovietica. Oggi l’azienda possiede dieci siti di produzione in Russia, che imbottigliano bibite e succhi di frutta. In totale, l’azienda impiega 7.000 persone, principalmente giovani russi sotto i trent’anni, che rappresentano il 44% dei dipendenti.

Per colmare l’assenza di Coca-Cola, alcune aziende russe hanno sviluppato alternative. Ad esempio, il 16 maggio, il marchio Ochakovo ha presentato una nuova gamma di bevande, con i ” gusti classici delle tue bibite preferite “. Tra le referenze ci sono la CoolCola, “ una bevanda espressiva e dissetante dal gusto cult ”, la Fancy o la Street, che ricordano fortemente i loro modelli americani. Altri produttori russi sono stati ancora più veloci, come Slavda, che ha lanciato la Grink Cola ad aprile, rivendicando ” lo stesso gusto dell’originale.