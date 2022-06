Guerra, Zabeo (Cgia Mestre): “Rischiamo caduta del pil in termini reali di 24 miliardi”

- Advertisement -

AgenPress. Paolo Zabeo, Direttore Ufficio Studi della CGIA di Mestre, è intervenuto nel corso della trasmissione “L’imprenditore e gli altri” condotta da Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv.

La guerra costa 929 euro a famiglia. “Siamo arrivati a questo dato mettendo a confronto le ultime previsioni di crescita che erano state realizzate in Italia prima dell’inizio della guerra, con quelle subito successive quando il conflitto era già scoppiato da qualche mese.

Facendo la differenza ci siamo accorti che, allo stato attuale, rischiamo di registrare una caduta del Pil in termini reali pari a 24 miliardi di euro e che quindi, rapportati alle oltre 25 milioni di famiglie italiane, corrispondono a circa 930 euro a nucleo familiare in termini di perdita di potere d’acquisto. Ovviamente dovuto al caro bollette di luce e gas, all’inflazione, alla mancanza delle materie prime e quindi la difficoltà di produrre per le aziende”.