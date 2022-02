Guterres: “Le Nazioni Unite sono nate per mettere fine a una guerra ma oggi quell’obiettivo non è stato raggiunto”

- Advertisement -

AgenPress. Il Segretario Generale dell’Onu, Antonio Guterres, condanna duramente l’indecisione nella votazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla risoluzione che deplora l’invasione in Ucraina, affermando che le Nazioni Unite sono nate durante una guerra per mettere fine a una guerra, ma oggi quell’obiettivo non è stato raggiunto.

Non dobbiamo arrenderci – ha aggiunto – sottolineando che si deve dare un’altra possibilità alla pace. I soldati devono tornare nelle loro caserme. I leader devono tornare sulla strada del dialogo. - Advertisement -