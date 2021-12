Guyana. Lanciato nello spazio il telescopio James Webb. Osserverà le prime galassie apparse dopo il Big Bang

- Advertisement -

AgenPress – Lanciato nello spazio il telescopio spaziale James Webb. Un razzo Ariane 5 è decollato oggi alle 12:20 GMT dal centro spaziale della Guyana per inviare nello spazio il telescopio spaziale James Webb, uno strumento che dovrebbe rivoluzionare l’osservazione dell’Universo, erede del più celebre Hubble e frutto della collaborazione tra Nasa, Agenzia spaziale europea (Esa) e agenzia spaziale canadese (Csa).

L’osservatorio spaziale è stato progettato come successore del telescopio Hubble della NASA e dell’ESA, il più grande e potente telescopio attualmente in funzione, ma questa nuova iterazione è un aggiornamento significativo rispetto al suo predecessore.

A differenza di Hubble, che opera in orbita terrestre bassa (LEO), James Webb verrà lanciato verso il cosiddetto punto di Lagrange 2, o L2, dove orbiterà intorno al sole a 1,5 milioni di km dalla Terra.

Questo punto di osservazione, così come le capacità a infrarossi di Webb, consentirà agli scienziati di scrutare più in profondità nel cosmo di quanto non siamo mai stati in grado di fare prima.

Il volo dovrebbe durare 27 minuti, prima della separazione dell’osservatorio che sarà iniettato nella sua orbita finale, a circa 1,5 milioni di km dalla Terra. Il James Webb dovrebbe consentire di osservare le prime galassie apparse dopo il Big Bang ma anche esopianeti o la formazione di stelle.

Il telescopio è stato costruito con 12 propulsori a razzo in modo che possa correggere la rotta dopo il lancio, riposizionarsi e mantenere la sua orbita prescritta nello spazio.

Pochi minuti dopo che il telescopio si sarà separato dal razzo, dispiegherà i suoi pannelli solari e subirà una sorta di “nascita” nello spazio mentre si dispiega dalla sua capsula di lancio.