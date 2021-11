Haiti. Scossa di terremoto di magnitudo 7.2: si temono molte vittime

- Advertisement -

AgenPress – Un forte terremoto ha colpito l’area occidentale di Haiti, nella regione dei Caraibi. Secondo le stime dell’Istituto statunitense USGS la magnitudine sarebbe superiore ai 7 gradi della scala Richter. L’epicentro del sisma è stato individuato a 8 chilometri da Petit Trou de Nippes, a una profondità di 10 chilometri ed alla prima scossa ne hanno fatto seguito altre, in uno sciame sismico che continua a scuotere l’isola.

Rientrata l’allerta tsunami. Registrata anche una seconda scossa di magnitudo 5.2.

Il terremoto è avvenuto alle 8:30 ora locale (le 13:30 italiane): la lunga scossa è stata avvertita in tutto il Paese. Il sisma ha provocato il crollo di diversi edifici e lo Us Geological Survey prevede "un alto numero di vittime".

“Ci sono morti, lo confermo, ma non ho ancora il bilancio preciso”, ha detto il direttore della protezione civile Jerry Chandler, aggiungendo che il primo ministro Ariel Henry si stava recando al centro operativo nazionale di emergenza a Port au Prince.

“In seguito al terremoto che ha causato enormi danni nel sud, a Grand’Anse e Nippes, ho già mobilitato l’intero team del governo per adottare tutte le misure necessarie con urgenza”, si legge nel tweet del primo ministro Ariel Henry che ha raggiunti le aree più devastate del paese dopo il terremoto.

Almeno cinque persone, tra cui due bambini di sette e nove anni, sono morte e molte altre sono rimaste ferite. Quattro delle cinque vittime identificate sono state registrate ad Aquin e l’altra a Nippes, secondo quanto riferisce ‘Gazete Haiti’.

Video e foto condivise online mostrano gravi danni agli edifici nella città di Jeremie, a circa 125 miglia a ovest della capitale Port-au-Prince, con cumuli di macerie nelle strade.

Un video mostra una scena di caos a Les Cayes, dove un edificio è crollato in una strada tra le urla di panico dei residenti. L’agenzia di protezione civile di Haiti, citata dai media internazionali, ha detto che le case sono crollate e si teme che ci siano altre vittime a causa del sisma, che è stato avvertito anche in Giamaica. Il sisma ha colpito la parte occidentale di Haiti ma è stato avvertito in tutto il Paese, dove una devastante scossa di magnitudo 7.0 ha ucciso circa 300.000 persone nel 2020.