Hong Kong. 200 agenti fanno irruzione in un giornale pro-democrazia e arrestano sei dirigenti e la pop star Denise Ho

- Advertisement -

Un avviso del governo ha affermato che gli ufficiali hanno arrestato sei membri attuali ed ex senior dello staff di “una società di media online” per “cospirazione per la pubblicazione di pubblicazioni sediziose”.

“Tra gli arrestati c’erano tre uomini e tre donne, di età compresa tra 34 e 73 anni. Sono in corso le perquisizioni nelle rispettive residenze”, si legge nel comunicato, senza identificare le persone o l’azienda.

In una dichiarazione separata, il governo ha affermato che 200 agenti della polizia di sicurezza nazionale hanno fatto irruzione in una redazione nell’area di Kwun Tong, sequestrando materiale giornalistico.

“L’Associazione dei giornalisti di Hong Kong è profondamente preoccupata per il fatto che la polizia abbia ripetutamente arrestato membri di alto livello dei media e perquisito gli uffici di organizzazioni di notizie contenenti grandi quantità di materiale giornalistico entro un anno”, ha detto mercoledì l’HKJA in una nota, aggiungendo che ha esortato il governo a “tutelare la libertà di stampa in conformità con la Legge fondamentale”, la costituzione di fatto della città dal 1997.

“L’Associazione dei giornalisti di Hong Kong è profondamente preoccupata per il fatto che la polizia abbia ripetutamente arrestato membri di alto livello dei media e perquisito gli uffici di organizzazioni di notizie contenenti grandi quantità di materiale giornalistico entro un anno”, ha detto mercoledì l’HKJA in una nota, aggiungendo che ha esortato il governo a “tutelare la libertà di stampa in conformità con la Legge fondamentale”, la costituzione di fatto della città dal 1997.

L’HKJA ha continuato a parlare in difesa della libertà di stampa, nonostante le critiche da parte dei funzionari di Hong Kong e dei media statali cinesi.

Le ultime azioni della polizia sono arrivate poche ore dopo che l’HKJA ha ospitato la sua cena annuale martedì, che era stata ritardata di oltre un anno a causa delle restrizioni del coronavirus.