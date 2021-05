Hong Kong. Approvata legge contro i politici e pubblici funzionari “sleali” verso la Cina

AgenPress – Il Consiglio legislativo di Hong Kong, ha approvato oggi le leggi che consentono al governo locale di licenziare i titolari di cariche pubbliche e di escludere i candidati alle elezioni se ritenuti “sleali” nei confronti delle autorità dell’ex colonia o della Cina. Il via libera, maturato facilmente visto l’azzeramento dei deputati pan-democratici tra squalifiche e dimissioni, rientra nel pacchetto dei radicali cambiamenti che Pechino ha deciso per il sistema elettorale di Hong Kong che abbatterà il numero di politici eletti direttamente assicurando che solo i “fedeli patrioti” possano amministrare la città.

La legge conferisce alle autorità ampi poteri di controllo sulle opinioni politiche dei titolari di cariche pubbliche che saranno soppesate per eliminare la slealtà e qualsiasi atto che potrebbe “mettere in pericolo la sicurezza nazionale”. Il controllo della lealtà continuerà anche dopo il giuramento e per tutto il mandato. Un pubblico ufficiale, infatti, sarà immediatamente sospeso se il Segretario alla giustizia di Hong Kong lo riterrà “sleale”. Gli “squalificati” per le opinioni “incongrue” saranno anche esclusi dalla candidatura alle elezioni per cinque anni. Le autorità dell’ex colonia stanno anche mettendo a punto nuove leggi che consentiranno a un apposito comitato, con l’aiuto dell’intelligence di polizia, di eseguire verifiche su tutti i candidati alle elezioni per “disinnescare” possibili minacce alla sicurezza nazionale.