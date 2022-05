Hong Kong. Arrestato e poi rilasciato il cardinale Joseph Zen, leader movimento democratico

- Advertisement -

AgenPress – La polizia di sicurezza nazionale di Hong Kong ha arrestato mercoledì il cardinale Joseph Zen Ze-kiun, l’ex parlamentare dell’opposizione Margaret Ng Ngoi-yee e la cantante Denise Ho Wan-sze, accusando i tre attivisti dell’opposizione di collusione con le forze straniere, una delle quattro tipologie di reati contemplati dalla contestata legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino all’ex colonia a giugno 2020.

Joseph Zen è stato poi rilasciato su cauzione dalla stazione di polizia di Wan Chai, sull’isola di Hong Kong, intorno alle 23 locali (le 17 in Italia). All’uscita, secondo quanto riportato dai media dell’ex colonia, non ha rilasciato commenti, entrando subito in un’auto privata parcheggiata nelle vicinanze. L’alto prelato, 90 anni, era accompagnato da cinque persone.



I tre, scrive il South China Morning Post, erano amministratori del 612 Humanitarian Relief Fund, istituito per offrire assistenza finanziaria a coloro che erano coinvolti nelle proteste antigovernative del 2019.

Zen è una figura di primissimo piano sia di guida spirituale della comunità di Hong Kong sia del movimento democratico, noto per essersi esposto in prima persona contro le brutalità della polizia e la pressione di Pechino sull’ex colonia.

L’alto prelato aveva aspramente criticato anche le politiche del Vaticano e le trattative con la leadership comunista cinese, prendendo di mira l’accordo provvisorio sulla nomina congiunta dei vescovi che era “irriguardoso”, spiegò, nei confronti di quei milioni di fedeli che a costo della loro vita continuavano a coltivare la fede in Cina, sfidando la repressione e le vessazioni delle autorità.

