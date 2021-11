Hong Kong. Arrestato il cantante Anthony Wong. Ha cantato alla manifestazione dell’opposizione

- Advertisement -

AgenPress – Il cantante pop di Hong Kong Anthony Wong Yiu-ming è stato arrestato, quale ultimo esempio della stretta delle autorità contro le figure legate all’opposizione.

La Commissione indipendente contro la corruzione (ICAC) ha accusato Wong e l’ ex deputato dell’opposizione Au Nok Hin di aver commesso un comportamento corrotto per fornire agli altri intrattenimento per indurre le persone a votare per quest’ultimo.

Ha detto che il cantautore 59enne ha eseguito due canzoni sul palco in un raduno tenuto da Au, 34 anni, a Edinburgh Place in Central il 3 marzo 2018.

La manifestazione si è tenuta una settimana prima che Au, che ora è in prigione, vincesse le elezioni suppletive del Consiglio Legislativo (Legco).

“Alla fine dello spettacolo, ha fatto appello ai partecipanti al raduno affinché votassero per Au alle elezioni”, ha detto l’ICAC in una nota.

Un video della manifestazione è stato successivamente condiviso sull’account dei social media di Au e l’ex legislatore aveva riferito che il video, così come un post che annunciava la performance di Wong, erano i suoi annunci elettorali.

“Offrire ad altri rinfreschi e intrattenimento durante un’elezione è una condotta corrotta e un reato grave.

“Si ricorda ai candidati, agli agenti/aiutanti elettorali e ai membri del pubblico di astenersi dall’offrire cibo, bevande o intrattenimento durante un’elezione in cambio di voti”, ha affermato l’ICAC.

Si prevede che Wong e Au compariranno nella corte dei magistrati orientali giovedì, hanno detto i media locali. Wong è fuori su cauzione. Possono rischiare fino a sette anni di carcere e una multa di HK $ 500.000 (S $ 87.000).

Nel dicembre 2019, Au aveva perso il suo seggio al Legco dopo che un’altra candidata pro-democrazia Agnes Chow aveva ribaltato il risultato elettorale in tribunale.

A gennaio, Au era tra i 47 politici e attivisti dell’opposizione arrestati per collegamenti con le elezioni primarie tenutesi nel luglio dello scorso anno, in vista delle elezioni del Legco che alla fine sono state rinviate. I 47 sono stati accusati ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale di associazione a delinquere finalizzata alla sovversione.

A marzo, Au è stato condannato a nove settimane di carcere per aver aggredito due agenti di polizia con un megafono durante una protesta antigovernativa nel 2019.

Il mese successivo, è stato condannato a una pena detentiva di 10 mesi dopo essersi dichiarato colpevole di aver organizzato e partecipato a un’assemblea non autorizzata il 18 agosto 2019, in cui migliaia di persone si sono radunate a Victoria Park prima di marciare verso Chater Road nel centro.

Wong e Au compariranno il 5 agosto davanti alla Eastern Magistrates’ Court per l’udienza di convalida, a conclusione di un’indagine avviata dall’Icac dopo aver ricevuto un reclamo relativo alla manifestazione del 3 marzo 2018.

Wong e Au compariranno il 5 agosto davanti alla Eastern Magistrates' Court per l'udienza di convalida, a conclusione di un'indagine avviata dall'Icac dopo aver ricevuto un reclamo relativo alla manifestazione del 3 marzo 2018.

A dicembre 2019, tuttavia, Au perse il seggio alla LegCo dopo che un'altra candidata pro-democrazia, Agnes Chow, ribaltò il risultato elettorale in tribunale. Au è attualmente in prigione per una delle proteste pro-democrazia del 2019 ed è anche tra i 47 attivisti di punta accusati in base alla legge sulla sicurezza nazionale imposta dalla Cina sull'ex colonia per le primarie tenute l'anno scorso prima del rinnovo del parlamentino, il cui voto era atteso agli inizi di settembre 2020, ma poi fu rinviato di un anno per i timori sul Covid-19 e ancora una volta a causa del riordino della riforma elettorale dell'ex colonia voluta da Pechino. La scorsa settimana, l'Icac ha accusato il co-fondatore del movimento Occupy, Benny Tai, e altri due attivisti di aver intrattenuto comportamenti illegali su annunci pubblicati sui giornali prima delle elezioni alla LegCo nel 2016.