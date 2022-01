Hong Kong. Chiude il sito web pro-democrazia Citizen News. Le nuove leggi creano clima di paura

- Advertisement -

“Purtroppo, non possiamo più sforzarci di trasformare le nostre convinzioni in realtà senza paura a causa del cambiamento epocale nella società negli ultimi due anni e del deterioramento dell’ambiente dei media”.

Fondato nel 2017, Citizen News si è descritto come indipendente, senza affiliazione di partito e che promuove la libertà, l’apertura, la diversità e l’inclusione. Aveva 40 dipendenti.

Dopo il quotidiano Apple Daily e il sito web di notizie online Stand News, questa è la terza pubblicazione a favore della democrazia a chiudere negli ultimi mesi.

Il mese scorso, la regione amministrativa speciale della Cina ha tenuto un’elezione “solo patrioti”, in base alla quale solo i candidati che hanno superato un test di lealtà possono partecipare alle elezioni. Lo stesso mese ha visto anche la rimozione di monumenti che commemorano le proteste di Tiananmen del 1989 in diverse università di Hong Kong.

La scorsa settimana il sito web pro-democrazia Stand News ha dichiarato che avrebbe chiuso dopo che i suoi uffici sono stati perquisiti dalla polizia e il personale di alto livello è stato arrestato con l’accusa di “cospirazione per la pubblicazione di pubblicazioni sediziose”.