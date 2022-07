Hong Kong. Con la legge sulla sicurezza nazionale Xi Jinping ha distrutto la democrazia

- Advertisement -

AgenPress – Nel giugno 2020, dopo mesi di proteste e disordini a favore della democrazia , Pechino ha inserito la legge sulla sicurezza nazionale direttamente nella mini-costituzione di Hong Kong. La mossa ha conferito alla polizia nuovi poteri , criminalizzando sovversione, secessione, collusione con forze straniere e atti terroristici.

Sebbene il governo abbia ripetutamente affermato che la legislazione ha ripristinato la stabilità della città, ha spinto gli Stati Uniti a imporre sanzioni a diversi funzionari di Hong Kong e della Cina continentale e ha suscitato critiche a livello internazionale per essere vaga, ampia e mirata al dissenso.

Entro la metà del 2022, quasi 200 persone erano state arrestate con l’accusa di mettere in pericolo la sicurezza nazionale, ha detto la polizia. In altre parole, una persona è stata arrestata per aver messo in pericolo la sicurezza nazionale ogni 3,7 giorni.

Nel gennaio 2021, gli agenti del Dipartimento di sicurezza nazionale hanno arrestato 57 persone, la cifra mensile più alta da quando è stata applicata la legge. Cinquantacinque di loro erano democratici che avevano preso parte alle primarie dell’opposizione nel luglio precedente.

Di questi 55, 47 sono stati accusati , con 34 attualmente in custodia in attesa di processo.

Gli arresti di sicurezza nazionale sono diventati più frequenti a giugno e luglio, quando tradizionalmente si verificano gli anniversari politicamente sensibili della repressione di Tienanmen e delle manifestazioni pro-democrazia del 1° luglio.

In quasi due anni, sono trascorsi solo tre mesi in cui nessuno è stato arrestato per aver messo in pericolo la sicurezza nazionale: ottobre 2020, ottobre scorso e gennaio.

Sicurezza nazionale vs sedizione

Negli ultimi due anni c’è stato un numero crescente di arresti ai sensi della legge sulla sedizione dell’era coloniale recentemente resuscitata. Da aprile 2021, il numero di arresti per sedizione ha superato quelli effettuati per reati alla sicurezza nazionale.

Alla maggior parte degli arrestati per reati alla sicurezza nazionale non viene concessa la libertà su cauzione, con circa il 23 per cento.

Lo scorso febbraio, la Corte d’appello finale ha stabilito che agli accusati ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale non sarà concessa la libertà su cauzione a meno che non ci siano “motivi sufficienti per ritenere che non continueranno a commettere atti che mettono in pericolo la sicurezza nazionale”.

Per coloro che ottengono la cauzione, le condizioni per i reati legati alla sicurezza nazionale sono molto più severe rispetto ai casi normali. Gli imputati della legge sulla sicurezza sono banditi dalle interviste ai media, dalla pubblicazione sui social media e dalla partecipazione alle elezioni.

Ci sono stati un certo numero di lavoratori dell’industria dei media arrestati dal Dipartimento di sicurezza nazionale, i quali lavoravano per importanti testate giornalistiche pro-democrazia Apple Daily o Stand News . Entrambi sono stati costretti a chiudere quando i loro fondatori, caporedattori e membri del consiglio sono stati arrestati per presunta violazione della legge sulla sicurezza nazionale o della legislazione sulla sedizione.

Apple Daily e Stand News, così come altri punti vendita defunti, erano una volta tra i media più influenti di Hong Kong, in particolare su Instagram, con più follower di 13 punti vendita locali messi insieme.

Quasi 60 organizzazioni civili , tra cui sindacati, giornali, partiti politici e fondi umanitari, si sono sciolte da quando è entrata in vigore la legge sulla sicurezza. Molti attivisti che facevano domanda per tenere riunioni politiche lavoravano per tali organizzazioni.

La maggior parte sono attualmente in carcere o in detenzione.