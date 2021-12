Hong Kong. Jimmy Lai e altri due esponenti del movimento pro-democrazia condannati per veglia Tienanmen

- Advertisement -

AgenPress – Jimmy Lai e altri due esponenti del movimento pro-democrazia a Hong Kong sono stati condannati per accuse legate alla veglia in ricordo del massacro di Piazza Tienanmen dello scorso anno.

Jimmy Lai , che ha 74 anni, proprietario dell’ormai chiuso quotidiano Apple Daily, è stato condannato per assembramento illegale e con lui anche l’ex giornalista Gwyneth Ho e l’avvocato per i diritti umani Chow Hang-tung. La presenza di Lai alla conferenza stampa di presentazione dell’evento “è stato un atto deliberato per raccogliere sostegno e pubblicizzare l’assemblea non autorizzata che ne è seguita”, ha stabilito la giudice Amanda Woodcock.

- Advertisement -

Dopo la pronuncia, la corte si è ritirata e l’udienza aggiornata per 45 minuti. Le pene non sono state ancora rese note. I 3 condannati sono tra i 24 attivisti che sono stati accusati per il loro ruolo nell’assemblea non autorizzata al Victoria Park il 4 giugno dello scorso anno, durante la quale migliaia di persone si sono radunate per accendere candele e cantare canzoni nel parco, nonostante gli avvertimenti della polizia sulle violazioni della legge in cui sarebbero incorsi.

L’Alleanza di Hong Kong aveva precedentemente organizzato una veglia a lume di candela nel Victoria Park della città il 4 giugno di ogni anno per celebrare la sanguinosa repressione dei manifestanti che si battevano per una maggiore democrazia in Piazza Tiananmen a Pechino nel 1989.