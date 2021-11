Hong Kong. Joshua Wong, 10 mesi carcere per aver partecipato alla veglia Tienanmen

- Advertisement -

AgenPress – Un tribunale di Hong Kong ha condannato Joshua Wong e altri tre attivisti da quattro a dieci mesi di prigione per aver partecipato a una manifestazione non autorizzata lo scorso anno per commemorare la repressione di Piazza Tienanmen del 1989 .

Questa è la prima volta che attivisti di spicco sono stati incarcerati durante la veglia pacifica a lume di candela, che si tiene ogni anno nel Victoria Park di Hong Kong dal 1990. La polizia ha vietato l’evento per la prima volta l’anno scorso, citando i rischi del coronavirus , ma migliaia di persone hanno organizzato una manifestazione pacifica. al solito posto.

Tra i 26 accusati durante la manifestazione, Wong e tre consiglieri distrettuali – Lester Shum, Tiffany Yuen e Jannelle Leung – si sono dichiarati colpevoli e sono stati condannati giovedì. Altri imputati dovrebbero comparire in tribunale a giugno, mentre due – Nathan Law e Sunny Cheung – erano fuggiti da Hong Kong prima delle accuse.

Wong ha ricevuto una condanna a 10 mesi per il suo ruolo nella manifestazione del 4 giugno, da eseguire consecutivamente con una condanna di 17,5 mesi che sta scontando per il suo ruolo in due assemblee non autorizzate durante i disordini antigovernativi nel 2019.

Shum è stata condannata a sei mesi, mentre Yuen e Leung hanno ricevuto quattro mesi ciascuno.

Durante le osservazioni sulla condanna di giovedì, il giudice del tribunale distrettuale Stanley Chan ha detto che la polizia aveva vietato la veglia per proteggere la sicurezza e l’ordine pubblico, ma gli imputati potevano essere visti entrare nel Victoria Park e intonare slogan nonostante i ripetuti avvertimenti della polizia. Ha detto che mentre la costituzione di Hong Kong protegge la libertà di riunione, tali diritti non sono assoluti. “Fin dall’inizio, l’incontro pubblico non è stato autorizzato”, ha detto Chan. Ha criticato i partecipanti alla veglia per aver creduto di “poter godere di più libertà di altri”. Chan ha anche detto che Wong, in quanto attivista di spicco, non ha avuto un ruolo passivo nella veglia e ha aggiunto che il tribunale deve imporre una sanzione con effetto deterrente. Prima della sentenza di giovedì, dozzine di sostenitori e giornalisti sono stati visti fare la fila per un posto nella tribuna pubblica. Il tribunale ha anche aperto una sala di estensione per accogliere la folla.