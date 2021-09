Hong Kong. Si scioglie gruppo veglie vittime repressione militare cinese di piazza Tiananmen del 1989

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Il gruppo di Hong Kong che aveva organizzato veglie annuali del 4 giugno in ricordo delle vittime della repressione militare cinese delle proteste pro-democrazia di piazza Tiananmen del 1989 ha votato per sciogliersi sabato in mezzo a un giro di vite in corso sull’attivismo politico indipendente nel semi-autonomo città.

La risoluzione è passata con 41 voti a favore e 4 contrari. “Questo è uno scioglimento molto doloroso”, ha commentato Tsang Kin-shing, uno dei componenti del gruppo.

Dopo il voto, il portavoce dell’alleanza Richard Choi ha detto che non era chiaro come gli eventi del 1989 sarebbero stati commemorati in futuro.

“Ma crediamo che la convinzione di base della gente di Hong Kong non sia cambiata e non cambierà”, ha detto Choi ai giornalisti. “Quindi, qualunque siano le condizioni, pensiamo ancora che nel prossimo futuro, le persone di Hong Kong useranno modi diversi per commemorare”.

La Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China, nota come l’Alleanza di Hong Kong, è stata tra i simboli della pluralità politica dell’ex colonia britannica finita nella stretta di Pechino e il suo scioglimento è l’ultimo atto della rapida ed efficace azione messa in atto dalla Cina. I margini di manovra, del resto, erano molto limitati dato che molti dei leader del gruppo sono già in carcere per aver preso parte al movimento democratico della città che sfociò nelle proteste di massa del 2019.

L’indagine del governo è arrivata durante le pesanti restrizioni alla società civile di Hong Kong a seguito delle proteste di massa a favore della democrazia nel 2019 e l’imposizione di un’ampia legge sulla sicurezza nazionale da parte del Partito comunista cinese al governo lo scorso anno. La legislazione ha effettivamente criminalizzato l’opposizione e ha gravemente limitato la libertà di parola, mentre altre misure hanno fortemente ridotto la partecipazione popolare al processo elettorale della città.

La legge, che vieta la sovversione, la secessione, il terrorismo e la collusione straniera per interferire negli affari della città, ha costretto diverse organizzazioni civili a sciogliersi o ha visto tagliare i loro legami con il governo. Oltre 100 attivisti pro-democrazia sono stati arrestati secondo la legge, compresi i leader dell’Alleanza di Hong Kong, mentre altre figure dell’opposizione hanno chiesto asilo all’estero o sono stati intimiditi fino al silenzio.

Ad agosto, l’importante Fronte per i diritti umani civili di Hong Kong, composto da una sfilza di organizzazioni membri, ha dichiarato di non poter più operare e ha scelto di sciogliersi. Il gruppo ha contribuito a organizzare grandi proteste nel 2019, che sono diventate sempre più violente poiché per lo più giovani manifestanti hanno combattuto contro la polizia.

L’argomento è stato a lungo tabù nella Cina continentale e Hong Kong era stato l’unico posto nel paese autorizzato a tenere una tale commemorazione. Le folle più piccole si sono radunate quest’anno e nel 2020 nonostante il divieto della polizia.

La polizia aveva chiesto all’alleanza di consegnare tutte le informazioni sui gruppi con cui avevano lavorato all’estero o a Taiwan – l’isola democratica autogovernata che la Cina rivendica come proprio territorio – così come le informazioni di contatto. Non hanno menzionato quali incidenti specifici hanno spinto l’indagine.

I critici affermano che la legge sulla sicurezza nazionale limita le libertà che a Hong Kong era stata promessa di poter mantenere per 50 anni dopo la consegna del territorio del 1997 alla Cina dalla Gran Bretagna coloniale.

In una dichiarazione via e-mail, il direttore per l’Asia-Pacifico di Amnesty International, Yamini Mishra, ha affermato che “lo scioglimento forzato dell’alleanza” ha mostrato che le autorità cinesi stavano cercando di censurare tutte le menzioni della repressione a Hong Kong come ha fatto sulla terraferma.

“Dopo la recente scomparsa di alcuni dei più grandi sindacati di Hong Kong e del gruppo che organizza alcune delle più grandi proteste della città, è chiaro che il governo di Hong Kong sta prendendo di mira i gruppi della società civile con un ampio sostegno e la capacità di mobilitarsi”, ha affermato Mishra. “Preoccupa la repressione del governo su tali organizzazioni sembra destinata a continuare”.