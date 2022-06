Hong Kong. Xi Jinping in visita per il 25° anniversario del ritorno dell’ex colonia britannica alla Cina

- Advertisement -

AgenPress – La polizia di Hong Kong ha confermato che il presidente cinese Xi Jinping visiterà la città questa settimana per il 25° anniversario del ritorno dell’ex colonia britannica al dominio cinese.

Xi parteciperà a una serie di eventi ufficiali, tra cui l’inaugurazione del prossimo leader di Hong Kong venerdì, ha detto il vice commissario di polizia Lui Kam-ho in una conferenza stampa.

La visita di Xi sarà il suo primo viaggio fuori dalla Cina continentale da quando la pandemia di coronavirus ha preso piede circa 2 anni e mezzo fa.

Hong Kong sta affrontando un nuovo picco di infezioni a seguito di quello che è stato di gran lunga il suo focolaio di COVID-19 peggiore e mortale all’inizio di quest’anno.

Il Regno Unito ha restituito Hong Kong alla Cina il 1° luglio 1997. L’anniversario è altamente simbolico per Xi, che vuole essere visto come un promotore di un “ringiovanimento nazionale” mentre si prepara a iniziare un previsto terzo mandato di 5 anni come capo della Cina partito comunista al governo questo autunno.

Parte di quel ringiovanimento sta cancellando l’eredità del colonialismo e ciò che il partito considera trattati ineguali che concedevano concessioni territoriali alla Gran Bretagna e ad altre nazioni straniere durante gli anni calanti della dinastia Qing, che terminò nel 1911.

Verranno messe in atto una serie di misure di sicurezza per proteggere Xi, comprese le zone di sicurezza e la chiusura delle strade intorno alla sede della cerimonia, ha detto la polizia. Le barriere sono già state erette nella zona.

“Non tollereremo nulla che possa interferire e minare l’operazione di sicurezza”, ha detto Lui. “Nel caso in cui una persona si comporti in un modo che minacci la vita o la proprietà e minacci l’ordine pubblico o metta in pericolo la sicurezza pubblica, adotteremo un’azione risoluta”.