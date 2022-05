I 7 tipi di giocatori differenti che è possibile trovare nei casinò online

- Advertisement -

AgenPress. In questo articolo ci divertiremo ad analizzare quelli che sono i 7 tipi diversi di giocatori che è possibile trovare nei casinò online. Vediamo quali.

Ci sono tantissimi modi di giocare online, questo è quello che abbiamo imparato grazie alla grande crescita che, negli ultimi anni, ha vissuto (e sta vivendo) tutto il settore del gambling sul web. Per questa ragione ci sembrava molto interessante scoprire e analizzare 7 tipologie di giocatori differenti (fonte) che è facile trovare durante una sessione di gioco su una delle migliori piattaforme. D’altronde stiamo vivendo in un mondo sempre più tecnologico e l’aumento delle utenze dei casinò online è un po’ lo specchio del cambiamento delle nostre abitudini.

Se ci pensate, infatti, i nostri mobile device sono sempre con noi e anche i giocatori meno avvezzi si sono ritrovati a fare i conti con il web e con la serenità di poter giocare ovunque ci si trovi e ad ogni ora del giorno. Proprio per questo ci piace analizzare (come prima tipologia) la figura del giocatore principiante che ha appena messo piede in un casinò online e fa di tutto per non sembrare inesperto. Per questa ragione, nella maggior parte dei casi, cercherà di essere molto amichevole per tempestare di domande gli altri giocatori e per capire come si giochi a questo o quel tavolo. A volte può sembrare confuso ma altre volte è fortunato, quindi mai dire mai.

L’old dog, il gatto nero e il cheap thrill

Abbiamo sì detto che il mondo è tecnologico ma va anche detto che la politica, in questo periodo, sta vivendo un momento di grande tensione dovuto a ciò che sta succedendo in Ucraina . Per questo motivo una fonte di divertimento responsabile come il casinò online è un antistress molto ricercato e ci piace continuare con la nostra divertente carrellata sui vari giocatori che è possibile ritrovare sul web perché dà ancora più colore alle nostre passioni. La seconda tipologia di giocatore che ci interessa, quindi, è l’old dog, cioè il giocatore che conosce tutti i trucchi e che cerca in tutti i modi di rovinare le partite altrui con ogni mezzo. Una figura, comunque, molto importante perché sa giocare molto bene e si può imparare tanto. La terza figura, quella del “gatto nero” è una figura scaramantica e rappresenta la tipologia di giocatore che non vince mai, che non azzecca mai una scommessa e che sembra vittima di una maledizione.

Il cheap thrill, invece, è quella tipologia di giocatore che incarna l’entusiasmo massimo per l’adrenalina del gioco. Ma che, al contrario, non ama puntare tanto, quindi molto rumore per nulla. Probabile, per questa ragione, che gli altri giocatori siano piuttosto infastiditi da questo approccio alle partite, soprattutto se si è parecchio esperti. Sappiamo, però, che è bello giocare con tutti i tipi di giocatore quindi, anche se si è un po’ arrabbiati per i rilanci da poco conto, tutto fa colore e fa esperienza.

Il fantasma, il pappagallo e il giocatore felice

Ricordando a tutti che gli unici casinò online legali sono quelli registrati sul sito dell’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli, organo di Stato preposto al controllo e alle concessioni) continuiamo con le tipologie più simpatiche che è possibile trovare online. Il fantasma è quel tipo di giocatore che non gioca mai, non fa mai conversazione, non scommette, non interagisce. Che cosa ci sta a fare? In pratica compare all’improvviso, si guarda intorno e sparisce. Per gli addetti ai lavori è divertente, bizzarro e un sicuro argomento di conversazione per gli altri giocatori che sono seduti al tavolo. Il gambler più odiato, invece, è il pappagallo arrabbiato. Questo giocatore è forte, ha una bella esperienza ma è sempre nervoso. Se vi trovate allo stesso tavolo sarà lì ad imprecare nella chat contro chiunque. Viene definito “pappagallo” proprio perché non fa altro che ripetere perché è sfortunato o come mai ha perso, in un loop infinito.

Il giocatore felice o “The chill pill” è il tipo di player che tutti dovremmo essere. Questo tipo di giocatore, infatti, scommette per divertirsi e non accusa se perde. Condividere il tavolo con lui è un piacere ed è anche il modo più semplice e diretto per giocare in maniera educata e responsabile. Una persona, infatti, in grado di controllare le proprie emozioni e di giocare solo per giocare è il player migliore che ci possa essere e che tutti noi dovremmo essere.