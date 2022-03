I gatti russi banditi dalle competizioni internazionali. Siamo inorriditi dell’invasione russa in Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Il Comitato Esecutivo della FIFe è sconvolto e inorridito dal fatto che l’esercito della Federazione Russa abbia invaso la Repubblica ucraina e iniziato una guerra. Molte persone innocenti sono morte, molte altre sono ferite e centinaia di migliaia di ucraini sono costretti a fuggire dalle loro case per salvarsi la vita.

Tutti possiamo essere testimoni della distruzione e del caos causati da questo atto di aggressione senza precedenti.

Inoltre, i nostri compagni appassionati di felini ucraini stanno cercando disperatamente di prendersi cura dei loro gatti e altri animali in queste difficili circostanze. Siamo estremamente felici che molti membri dei club FIFe confinanti con l’Ucraina, come Polonia, Romania, Ungheria, Slovacchia e Moldova, stiano dando una mano ai loro amici allevatori ucraini.

Il Consiglio della FIFe ritiene di non poter semplicemente assistere a queste atrocità e non fare nulla, quindi ha deciso che a partire dal 01.03.2022:

● Nessun gatto allevato in Russia può essere importato e registrato in qualsiasi libro genealogico della FIFe al di fuori della Russia, indipendentemente dall’organizzazione emessa il suo pedigree.

● Nessun gatto appartenente a espositori residenti in Russia può essere iscritto a qualsiasi fiera FIFe al di fuori della Russia, indipendentemente dall’organizzazione a cui appartengono questi espositori.

Queste restrizioni sono valide fino al 31.05.2022 e saranno riviste se e quando necessario.

Il consiglio di amministrazione della FIFe ha anche deciso che dedicherà una parte del suo budget a sostenere gli allevatori e gli allevatori di gatti in Ucraina che stanno soffrendo a causa della situazione attuale. Consulteremo il nostro membro FIFe ucrainoUnione ucraina di felinologia (UFU) , così come i nostri membri nei paesi confinanti con l’Ucraina, su come farlo al meglio.

Speriamo per il bene dei nostri amici ucraini che questa terribile situazione non duri ancora a lungo e auguriamo loro tanto coraggio e buona fortuna!