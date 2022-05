Ideal Standard: Mise, accordo è risultato importate. Progetto imprenditoriale valido

- Advertisement -

Convocata il 17 giugno riunione del tavolo al Ministero

AgenPress. Il Ministero dello sviluppo economico ha convocato una riunione del tavolo Ideal Standard per il prossimo 17 giugno dove verrà presentato l’accordo di cessione del sito Ideal Standard di Borgo Valbelluna (Belluno) e del marchio “Ceramica Dolomiti” che è stato siglato oggi in sede locale tra azienda e una cordata di imprenditori veneti.

“E’ un risultato importate costruito, passo dopo passo, con la Regione Veneto a partire dallo scorso 18 novembre 2021 quando su mandato del ministro Giorgetti la Struttura per le crisi d’impresa del Mise ha lavorato in sinergia con tutte le parti per costruire un serio percorso di rilancio di un marchio storico che rappresenta una eccellenza del made in Italy”, dichiara Luca Annibaletti, coordinatore della Struttura per le crisi d’impresa del Ministero.

“La validità del progetto che si avvia oggi – prosegue – nasce dalla capacità del territorio di trovare una soluzione alla crisi del sito bellunese attraverso il coinvolgimento del suo tessuto imprenditoriale e finanziario che è entrato in campo in prima persona per difendere una importante realtà industriale, garantendo così un futuro a tutti i 450 lavoratori dello stabilimento”.