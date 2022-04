Il Canada invierà artiglieria pesante all’Ucraina. “Ucraini stanno combattendo per i valori”

- Advertisement -

AgenPress – “Il Canada invierà artiglieria pesante in Ucraina”, ha detto in una conferenza stampa il primo ministro canadese Justin Trudeau citato dall’agenzia Ukrinform.

“Siamo stati in stretto contatto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sin dall’inizio e siamo molto sensibili a ciò di cui hanno specificatamente bisogno”, ha affermato Trudeau. Gli ucraini “stanno combattendo per i valori che sono alla base di così tante nostre società libere e democratiche. Ecco perché il mondo deve continuare a farsi avanti, perché il Canada continua a stare con l’Ucraina”, ha sottolineato il primo ministro. Il bilancio statale del Canada di quest’anno – ricorda Ukrinform – prevede oltre 400 milioni di dollari in assistenza alla difesa all’Ucraina.

