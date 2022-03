Il coraggio di Maria. “Ho fatto propaganda per il Cremlino. Mi vergogno di aver permesso di zombificare i russi”

- Advertisement -

AgenPress – Si chiama Maria Ovsiannikova la donna che ha interrotto una diretta della tv di Stato russa con un cartello contro la guerra. ed è dipendente del canale, secondo OVD-Info, un gruppo indipendente di monitoraggio delle proteste per i diritti umani.

L’avvocato di Ovsyannikova, Dmitry Zakhvatov, ha detto alla Galileus Web che non è in grado di incontrarla, nonostante le notizie siano alla stazione di polizia.

- Advertisement -

L’agenzia di stampa statale russa TASS ha confermato le notizie di OVD-Info, citando una fonte, e ha aggiunto che potrebbe essere perseguita.

OVD-Info ha anche ottenuto un video presumibilmente realizzato da Ovsyannikova prima che interrompesse il telegiornale.

“Quello che sta accadendo ora in Ucraina è un crimine, e la Russia è il paese aggressore, e la responsabilità di questa aggressione ricade sulla coscienza di una sola persona. Quest’uomo è (il presidente russo) Vladimir Putin”, dice Ovsyannikova nel video, notando che suo padre è ucraino e sua madre è russa.

- Advertisement -

“Purtroppo, negli ultimi anni, ho lavorato su Channel One e ho fatto propaganda al Cremlino, e ora me ne vergogno molto”, dice. “È un peccato che mi sia permesso di dire bugie dagli schermi TV, vergognandomi di aver permesso di zombificare i russi”.

I video dell’interruzione sono stati pubblicati sui social media poco dopo la messa in onda.

“Mio padre è ucraino e mia madre è russa e non sono mai stati nemici”, spiega ancora Maria Ovsiannikova nel video registrato prima dell’arresto. “Purtroppo ho lavorato al Canale Uno negli ultimi anni e ho lavorato alla propaganda del Cremlino. E ora mi vergogno molto”, riporta la France Presse. “Scendete in strada, non abbiate paura. Non possono incarcerarci tutti”, è l’appello conclusivo.