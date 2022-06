Il Cremlino difende le condanne a morte per fucilazione dei due soldati britannici e marocchino

- Advertisement -

AgenPress – Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha affermato che due cittadini britannici e un marocchino sono stati condannati a morte nella Repubblica popolare separatista di Donetsk (DPR) per aver commesso crimini sul territorio dell’autoproclamato stato.

Parlando in conferenza stampa, Lavrov ha rifiutato di commentare i casi dei due britannici condannati a morte per aver combattuto le forze russe, dicendo che sono sotto la giurisdizione del DPR.

Aiden Aslin, 28 anni, e Shaun Pinner, 48 anni, sono stati condannati ieri in un tribunale per aver intrapreso un’azione contro la presa del potere violenta, un verdetto che è stato descritto come un “giudizio farsa” senza “assolutamente alcuna legittimità”.

La DPR, dove le forze separatiste hanno iniziato una campagna militare per staccarsi dall’Ucraina con il sostegno di Mosca nel 2014, è riconosciuta a livello internazionale come parte dell’Ucraina.

Tra gli stati membri delle Nazioni Unite, solo la Russia riconosce l’intera provincia ucraina di Donetsk, gran parte della quale rimane sotto il controllo ucraino, come DPR indipendente.

Secondo la Convenzione di Ginevra del 1949 , i prigionieri di guerra sono “membri delle forze armate di una parte in conflitto nonché membri di milizie o corpi di volontari” o “membri di altre milizie e membri di altri corpi di volontari” che incontrano determinati condizioni, tra cui: portare le armi apertamente; agire nell’ambito delle leggi e dei costumi di guerra; “essere comandato da una persona responsabile dei suoi subordinati;” e avente “un segno distintivo fisso riconoscibile a distanza”.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha descritto la reazione della Gran Bretagna alla condanna di Aiden Aslin e Shaun Pinner a Donetsk, controllata dai separatisti russi, come “isterica”.

Scrivendo su Telegram, Zakharova ha affermato che la Gran Bretagna dovrebbe appellarsi alla Repubblica popolare separatista di Donetsk (DPR) – che è riconosciuta a livello internazionale come parte dell’Ucraina – sui casi.