Il DJI cinese interrompe vendite di Russia e Ucraina per impedire uso droni in guerra

AgenPress – Il gigante dei droni DJI Technology Co ha dichiarato che sospenderà temporaneamente le attività in Russia e Ucraina per garantire che i suoi prodotti non vengano utilizzati in combattimento, rendendola la prima grande azienda cinese a citare il conflitto interrompendo le vendite in Russia.

Funzionari e cittadini ucraini hanno accusato DJI di aver fatto trapelare dati sull’esercito ucraino alla Russia – accuse che il più grande produttore mondiale di droni industriali e di consumo ha definito “assolutamente false”.

In contrasto con le numerose aziende occidentali che si sono ritirate dalla Russia per protestare contro l’invasione dell’Ucraina, le aziende cinesi sono rimaste lì, in linea con la posizione di Pechino di astenersi dalle critiche a Mosca per il conflitto.

Un portavoce del DJI ha dichiarato mercoledì (27 aprile) che la sua sospensione delle attività in Russia e Ucraina “non era per fare una dichiarazione su nessun paese, ma per fare una dichiarazione sui nostri principi”.

“DJI detesta qualsiasi uso dei nostri droni per causare danni e stiamo temporaneamente sospendendo le vendite in questi paesi per garantire che nessuno usi i nostri droni in combattimento”.

Un rappresentante dell’azienda ha affermato che il mese scorso DJI era a conoscenza di filmati online che suggerivano che l’esercito russo stesse usando i suoi prodotti, ma non era stato in grado di confermarlo e la società non aveva alcun controllo sull’uso dei suoi prodotti.