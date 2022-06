Il folle disegno di Putin. “La Russia diventerà una potenza forte e sovrana. Tutto non sarà più come prima”

- Advertisement -

AgenPress – “Tutti gli obiettivi dell’operazione speciale in ucraina saranno realizzati. L’operazione speciale della Russia in Ucraina è la decisione di uno Stato sovrano basata sul diritto di garantire la sua sicurezza”.

Lo ha assicurato il presidente russo Vladimir Putin al forum economico di San Pietroburgo.

“E la chiave di questo è il coraggio e l’eroismo dei nostri soldati, il consolidamento della società russa, il cui sostegno dà forza e fiducia all’esercito e alla Marina russi, una profonda comprensione della giustezza e della giustizia storica della nostra causa, la costruzione e rafforzamento di una potenza forte e sovrana: la Russia”.

“La Russia sta entrando in una nuova era di potenza e diventerà ancora più forte. È sbagliato pensare che si possa, per così dire, pensare che dopo un periodo di cambiamenti turbolenti tutto tornerà alla normalità e sarà come prima. Assolutamente no!”, ha aggiunto nel folle disegno di una Russia diversa e forte.

“Combattere è sempre una tragedia, ma l’operazione in Ucraina è una misura necessaria. La causa dei problemi di oggi è il sanguinoso colpo di stato del 2014”.

Il mondo sta vivendo cambiamenti “fondamentali, spartiacque. Si tratta di cambiamenti nella geopolitica, nell’economia globale, nella sfera tecnologica, nell’intero sistema di relazioni internazionali”.

“L’Unione europea ha perso irreversibilmente la sovranità” mentre “le sue élite ballano con un’altra musica. Il numero delle sanzioni e la loro velocità di realizzazione non hanno precedenti. L’idea è chiara: schiacciare insolentemente l’economia russa”.