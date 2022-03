Il Garante nazionale: “Il Taser è un’arma, si raccomanda vigilanza ed estrema cautela”

- Advertisement -

AgenPress. Da ieri, 14 marzo, 4482 Taser saranno in dotazione alle forze di polizia di 18 città italiane. Scrive il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale su Twitter: “Il Taser è un’arma e in quanto tale deve essere usato con estrema cautela e in situazioni assolutamente eccezionali, quando non sia stato possibile ricorrere ad altri mezzi.

Il Garante nazionale raccomanda alle autorità preposte di vigilare con grande attenzione al fine di evitarne un improprio utilizzo che può avere gravi conseguenze per la salute soprattutto dei soggetti più deboli o addirittura configurare un trattamento in violazione di obblighi nazionali e internazionali.”

- Advertisement -

Il Garante nazionale ricorda inoltre “l’obbligo del suo non impiego in luoghi chiusi privativi della libertà personale e raccomanda la speciale cautela nel suo utilizzo nei confronti di persone di particolare vulnerabilità psichica o comportamentale”.