Il Garante nazionale saluta Dino Petralia, che lascia la sua funzione di Capo Dap

AgenPress. Il Garante nazionale delle persone private della libertà personale, in particolare il Presidente Mauro Palma, saluta Dino Petralia, che lascia la sua funzione di Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Petralia ha saputo svolgere il suo ruolo con sensibilità e cultura, mantenendo sempre aperto un dialogo costruttivo con il Garante nazionale.

Lascia la sua funzione per il comprensibile desiderio di dedicarsi agli affetti e alla famiglia: per questo il Garante nazionale gli esprime vicinanza e auguri per questa nuova fase della sua vita.