Il giornalista francese Frédéric Leclerc-Imhoff ucciso vicino a Severodonetsk da una granata russa

AgenPress – Frédéric Leclerc-Imhoff è stato ucciso oggi dalla scheggia di una granata lanciata contro un convoglio umanitario mentre copriva il conflitto in Ucraina. La morte del reporter di BFM-TV ha suscitato commosse reazioni in tutta la Francia mentre la ministra degli Esteri, Catherine Colonna, oggi in visita a Kiev, chiede la rapida apertura di un’inchiesta trasparente.

A confermare l’uccisione dell’inviato di guerra è stato il presidente Emmanuel Macron. “Da giornalista Frédéric Leclerc-Imhoff era in Ucraina per mostrare la realtà della guerra. A bordo di un convoglio umanitario, al fianco di civili costretti a fuggire per scappare dalle bombe russe, è stato colpito mortalmente. Condivido il dolore della sua famiglia, dei suoi cari e dei colleghi a cui rivolgo le condoglianze”, ha scritto su Twitter il leader di Parigi, ribadendo il “sostegno incondizionato della Francia” a tutti “coloro che sui teatri di operazioni garantiscono la difficile missione di informare”.

I funzionari affermano che ha subito una ferita mortale al collo dopo che una scheggia ha perforato il veicolo blindato su cui viaggiava. Anche il suo collega Maxime Brandstaetter è stato ferito, secondo il rapporto.

Era la seconda volta che Leclerc-Imhoff riferiva in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa, iniziata il 24 febbraio. BFMTV ha affermato di essersi laureato all'Istituto di giornalismo Bordeaux Aquitaine e di aver lavorato per il canale per sei anni. Serhiy Haidai, governatore regionale di Luhansk, ha affermato che il giornalista ha riportato una "ferita mortale al collo". Scrivendo sul servizio di messaggistica di Telegram, Haidai ha aggiunto che le schegge hanno perforato un veicolo blindato e lo sforzo di evacuazione doveva essere interrotto. "Oggi il nostro veicolo blindato di evacuazione avrebbe prelevato 10 persone dalla zona ed è finito sotto il fuoco nemico. "Le schegge dei proiettili hanno perforato l'armatura dell'auto. Una ferita mortale al collo è stata ricevuta da un giornalista francese accreditato che stava realizzando materiale sull'evacuazione. La procura antiterrorismo francese ha aperto un'inchiesta per crimini di guerra per la sua morte. L'indagine affidata all'Ufficio centrale per la lotta ai crimini contro l'umanità, il genocidio e i crimini di guerra (Oclch) riguarda anche "le ferite subite dal suo collega Maxime Brandstaetter", che era con lui, ha affermato il Pnat. Almeno altre cinque indagini per atti commessi contro cittadini francesi in Ucraina sono state aperte dal Pnat dall'inizio della guerra.