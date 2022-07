Il Ministero degli Affari Esteri del Brasile pubblica nota sugli incendi forestali in Europa e ricorda impegni ambientali che l’UE dovrebbe rispettare

- Advertisement -

Nota congiunta del Ministero degli Affari Esteri del Brasile (MRE) e del Ministero dell’Ambiente – Incendi boschivi e ondata di caldo in Europa

AgenPress. Il Governo brasiliano manifesta solidarietà con le famiglie delle vittime degli incendi boschivi e dell’ondata di caldo che colpisce diversi Paesi europei nelle ultime settimane.

Il Brasile ribadisce il suo impegno per gli obiettivi assunti dal Paese nell’ambito della COP 26, sul cambiamento climatico. In quell’occasione, il Brasile ha aumentato il suo impegno a ridurre le emissioni di gas serra dal 43% al 50% entro il 2030. Il Governo brasiliano ha anche firmato il “Global Methane Pledge” che mira a ridurre le emissioni globali di almeno il 30% di questi gas entro il 2030.

In un momento in cui diversi Paesi stanno cercando di decarbonizzare le loro economie nazionali, il Brasile continua a dare un contributo significativo a questo sforzo collettivo della comunità internazionale per combattere il cambiamento climatico.

Esempi del contributo brasiliano sono il lancio del “Programma Zero Metano”, la creazione di un mercato regolamentato del carbonio e la generazione di idrogeno verde per rifornire i mercati esteri.