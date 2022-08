Il Partito Animalista Europeo a difesa della “Sfattoria degli ultimi”. I macellatori non devono passare!

- Advertisement -

AgenPress – L’8 agosto il Santuario ha ricevuto da parte della Asl Rm1 la notifica di abbattimento di tutti gli animali ospitati. Circa 130 tra cinghiali e suini, salvati da situazioni drammatiche curati ed accuditi con vero amore e registrati come animali d’affezione.

Da due giorni la Sfattoria è presidiata da centinaia di attivisti provenienti da tutta Italia per contrastare ed impedire la strage. Una grande prova di solidarietà ma c’è necessità di alternare le forze in campo. Facciamo appello a tutte le persone sensibili di recarsi presso la struttura sita in via Arcore 92, 00188 Roma. I MACELLATORI NON DEVONO PASSARE !!!