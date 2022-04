Il Ramadan prende il via in gran parte del Medio Oriente

- Advertisement -

AgenPress. In gran parte del Medio Oriente inizia il mese sacro musulmano del Ramadan – quando i fedeli digiunano dall’alba al tramonto – .

I musulmani seguono un calendario lunare e una metodologia di avvistamento della luna che può portare diversi Paesi a dichiarare l’inizio del Ramadan a un giorno o due di distanza l’uno dall’altro.

Arabia Saudita, Egitto, Siria, Sudan ed Emirati Arabi Uniti avevano dichiarato che il Ramadan sarebbe iniziato oggi. Mentre nel sud-est asiatico avevano pianificato di iniziare l’osservazione domenica come in Libano, Iran e Iraq.

La tradizione del Ramadan richiede lanterne colorate e luci appese negli stretti vicoli del Cairo e intorno alle moschee. Alcune persone hanno allestito tavoli per le strade per preparare pasti Iftar gratuiti per i poveri dopo il digiuno. La pratica è conosciuta nel mondo islamico come “Tavole del Compassionevole”.