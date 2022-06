Il Regno Unito invia in Ruanda i migranti illegali sbarcati in cambio di milioni di sterline in aiuti allo sviluppo

- Advertisement -

AgenPress – Il primo ministro britannico Boris Johnson ha respinto le critiche al suo piano di inviare richiedenti asilo di varie nazionalità in Ruanda martedì, affermando che gli sforzi per bloccare i voli stavano “favorendo il lavoro di bande criminali” coinvolte nel traffico di persone attraverso frontiere.

Il governo di Johnson ha raggiunto un accordo con il Ruanda per espellere le persone che entrano illegalmente nel Regno Unito nel paese dell’Africa orientale in cambio di milioni di sterline (dollari) in aiuti allo sviluppo. Il governo sostiene che questo dissuaderà le persone dal pagare i criminali per aiutarli a intraprendere il rischioso viaggio attraverso la Manica su piccole imbarcazioni.

La politica ha dovuto affrontare una serie di sfide legali, ma la Corte Suprema del Regno Unito ha rifiutato di ascoltare un ultimo appello martedì dopo che i tribunali di grado inferiore si sono rifiutati di bloccare le deportazioni . Il primo volo è previsto nel corso della giornata, anche se forse con solo una manciata di persone a bordo.

“Penso che ciò che stanno facendo le bande criminali, e ciò che stanno facendo coloro che effettivamente stanno incoraggiando il lavoro delle bande criminali, stia minando la fiducia delle persone nel sistema legale e sicuro, minando l’accettazione generale dell’immigrazione da parte delle persone”, ha affermato Johnson prima di un riunione del suo Gabinetto.

Il primo ministro ha insistito sul fatto che il governo non si sarebbe fatto intimidire da coloro che attaccano la strategia e ha detto ai ministri del gabinetto che “andremo avanti e consegneremo” il piano.

Il piano ha suscitato accese proteste nel Regno Unito. La leadership della Chiesa d’Inghilterra si è unita all’opposizione e anche i giornali affermano che il principe Carlo ha approfondito la questione. L’erede al trono ha descritto in privato la politica del Ruanda come “spaventosa”, ha riferito il Times durante il fine settimana, citando una fonte non identificata.

Anche Filippo Grandi, alto commissario Onu per i rifugiati, si è scagliato contro la politica, definendola “tutto sbagliata”. Se il governo britannico è veramente interessato a proteggere le vite, dovrebbe collaborare con altri paesi per prendere di mira i trafficanti di esseri umani e fornire rotte sicure ai richiedenti asilo, non semplicemente smistare i migranti verso altri paesi, ha affermato Grandi.

La Corte d’appello ha rifiutato di bloccare la politica che secondo l’alto funzionario delle Nazioni Unite sui rifugiati costituisce un pericoloso precedente per i migranti in fuga dalla guerra e oppressione.

Immediatamente dopo la decisione di un collegio di tre giudici della Corte d’Appello di Londra, l’ufficio del primo ministro Boris Johnson ha affermato che il primo volo di espulsione sarebbe avvenuto come previsto oggi, martedì.

Il piano di espulsione del governo del Regno Unito è stato ampiamente criticato, anche dal principe Carlo.

Il Ruanda è uno dei paesi più densamente popolati al mondo e ancora tra i meno sviluppati nonostante sia concentrato sulla modernizzazione dal genocidio del paese del 1994. I migranti che hanno cercato una vita migliore in Gran Bretagna dovrebbero trovare qui meno possibilità di perseguire i loro sogni, anche se i funzionari ruandesi descrivono il loro paese come un paese orgoglioso di accogliere i bisognosi.