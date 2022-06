Il Regno Unito “preoccupato” per condanne a morte di cittadini britannici da parte di un tribunale filo-russo

“Abbiamo detto continuamente che i prigionieri di guerra non dovrebbero essere sfruttati per scopi politici. Secondo la Convenzione di Ginevra, i prigionieri di guerra hanno diritto all’immunità dei combattenti e non dovrebbero essere perseguiti per aver partecipato alle ostilità”, ha affermato il portavoce del primo ministro britannico.

“Continueremo a lavorare con le autorità ucraine per cercare di ottenere il rilascio di qualsiasi cittadino britannico che prestava servizio nelle forze armate ucraine e che sono detenuti come prigionieri di guerra”.

“Questo è un giudizio fittizio assolutamente privo di legittimità. I miei pensieri sono con le famiglie. Continuiamo a fare tutto il possibile per sostenerli”, ha scritto su Twitter .

Il ministero degli Esteri ucraino ha affermato che tutti gli uomini erano “militari” delle forze armate ucraine e dovrebbero avere i diritti dei prigionieri di guerra.

“In base al diritto umanitario internazionale, sono soggetti allo status giuridico di combattenti”, ha affermato Oleh Nikolenko, portavoce del ministero degli Esteri.

“Al nemico è vietato abusare, intimidire o comportarsi in modo disumano nei suoi confronti.

“Il cosiddetto ‘processo’ ai militari ucraini nei territori ucraini occupati non ha valore”.

Nikolenko ha affermato che il processo pone “gli interessi della propaganda al di sopra della legge e della moralità”, ha affermato Nikolenko.

“Il governo ucraino continuerà a fare ogni sforzo per rilasciare tutti i difensori dell’Ucraina”.

Il Tribunale si trova in una parte della regione orientale di Donetsk, che i separatisti filo-russi hanno dichiarato la “Repubblica popolare di Donetsk” nel 2014.

La Russia ha riconosciuto quella regione separatista – e la vicina “Repubblica popolare di Luhansk” separatista – giorni prima dell’invasione di febbraio.

Le regioni orientali di Donetsk e Luhansk costituiscono il Donbas.