Il Tirreno Firenze, Mazzetti (FI): “Nuova sede di un giornale è vittoria per tutti: sosteniamo pluralismo e libertà d’informazione”

AgenPress. “Quando apre una nuova sede di un giornale è una vittoria per tutti, soprattutto quando una storica testata locale dimostra di sapersi rinnovare nella governance, come è successo alcuni mesi fa a Il Tirreno, e di sapersi adattare ai cambiamenti senza snaturarsi”, dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, che ha partecipato al dibattito “La forza delle idee” in occasione della nuova edizione de Il Tirreno Firenze.

“Siamo felici che ci sia sul territorio una nuova fonte di informazione, di approfondimento, di pluralismo, di libertà di pensiero. Da notare, inoltre, come Il Tirreno nella sua crescita abbia saputo dare voce a molte province toscane e a tutti i comuni che le compongono e che adesso raggiunga la ‘capitale’. Plaudo a questa importante iniziativa editoriale che, seguendo il solco della tradizione del giornalismo e dell’informazione locale, si proietta nella contemporaneità.

Sono certa che gli azionisti sapranno orientarla al meglio. Ringrazio il presidente del gruppo Sae Adalberto Leonardis e il Direttore Luciano Tancredi per il coraggio della loro scelta che sono certa sarà vincente, come tutte le iniziative imprenditoriali ben orientate e ben condotte”, conclude Mazzetti.