Imprenditrici contro Elisabetta Franchi. (Assumo solo donne over 40). “Posizione preistorica”

AgenPress – “Quella dell’imprenditrice Elisabetta Franchi è una posizione preistorica. Prendiamo le distanze da pensieri che denotano un approccio antiquato, competitivo, aggressivo”.

A dirlo è Antonella Giachetti, presidente di Aidda, l’Associazione imprenditrici e donne dirigenti d’azienda, commentando le dichiarazioni dell’imprenditrice Franchi (‘Assumo donne solo dopo i 40 anni perché hanno già fatto figli o sono separate’), che è anche socia di Aidda.

“L’imprenditrice Franchi non rappresenta certamente la nostra posizione. Dalle sue dichiarazioni emerge anche un approccio improduttivo di quelle necessarie trasformazioni nell’organizzazione del sistema economico sociale che, oggi, sono sempre più urgenti come l’ampliamento delle infrastrutture sociali, la sanità di prossimità che permettono di portare il valore della cura in tutta la società (e non solo nell’ambito delle strette mura familiari) e permettono alle donne di dare il loro imprescindibile contributo alla società in ogni loro età”.