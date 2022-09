Imprese: Mise, 11,7 milioni per sviluppare macchinari 4.0 nel settore del legno-arredo

- Advertisement -

Finanziato progetto di S.C.M. Group. Previsti 100 nuovi posti di lavoro

AgenPress. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un accordo per l’innovazione con S.C.M. Group, azienda di livello mondiale nel settore degli utensili, che punta a sviluppare macchinari 4.0 destinati alla lavorazione del legno e alla fabbricazione di mobili.

Il progetto, denominato “PRIME (produzione di mobili personalizzata), sarà realizzato nei siti produttivi di Rimini, Villa Verucchio (Rimini) e Thiene (Vicenza) dove verrà sperimentata una nuova gamma di macchine innovative per migliorare, attraverso la digitalizzazione e la robotica, i processi di levigatura, bordatura e foratura di mobili in pannello e in legno massello.

Le risorse per finanziare l’intervento sono complessivamente pari a 11,7 milioni di euro, di cui il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione agevolazioni per circa 2,4 milioni di euro che consentiranno la creazione di 100 nuovi posti di lavoro.

“Il Mise sostiene una delle eccellenze industriali del nostro Paese, capace di sviluppare macchinari altamente tecnologici per l’industria del legno e del mobile. Un gruppo di livello internazionale che ha continuato a investire nei siti produttivi italiani valorizzando le competenze presenti sul territorio”, dichiara il ministro Giorgetti.

