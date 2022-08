Imprese: Mise, 7,6 milioni per investimento 4.0 con azienda Ilpea

- Advertisement -

Finanziato progetto innovativo per filiere auto, elettrodomestici ed edilizia

AgenPress. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un accordo per l’innovazione con Ilpea Italia, azienda che produce componenti nelle filiere dell’automotive, elettrodomestici ed edilizia, per realizzare un programma di investimenti in tecnologie 4.0 nei siti produttivi di Malgesso (Varese) e Zoppola (Pordenone).

Il progetto prevede attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla costruzione di un impianto sperimentale da destinare alla produzione di materiali innovativi, gomme termoplastiche caratterizzate da una maggiore elasticità e resistenza al calore, che hanno l’obiettivo di contenere i consumi energetici dei sistemi di produzione, ridurre gli scarti/rifiuti e le emissioni in aria e reflui acquosi.

Le risorse per finanziare l’intervento sono complessivamente pari a 7,6 milioni di euro, di cui il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione agevolazioni per circa 1,8 milioni di euro. E’ previsto anche il cofinanziamento delle regioni Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

“Il Mise sostiene gli investimenti di imprese che attraverso la qualità dei loro prodotti contribuiscono a rendere competitive sui mercati le nostre filiere, dal settore automotive agli elettrodomestici passando anche per l’edilizia”, dichiara Giorgetti. “Per raggiungere questo risultato – aggiunge – è importante continuare a supportare le attività di ricerca e di sviluppo industriale, in modo da realizzare modelli di produzione innovativi e sostenibili ambientalmente”.

