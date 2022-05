In Moldavia aumentato lo stato di allerta in vista del 9 maggio

Una data altamente simbolica per la Russia, che il presidente Putin sfrutterà per dimostrare al suo Paese, agli alleati e al mondo la potenza militare e la vittoria oggi contro la “nazificazione dell’Ucraina”, secondo le parole dello stesso Putin.

A questo proposito, la presidente Moldavia Maia Sandu ha detto in conferenza stampa che alla vigilia e nel giorno del 9 maggio, gli organi di polizia faranno tutto il possibile per non destabilizzare la situazione nel nostro paese.

“Dopo i primi incidenti nella regione della Transnistria, il Consiglio Supremo di Sicurezza ha preso delle decisioni e il livello di allerta è stato aumentato. Le forze dell’ordine sono in servizio, anche nel contesto di questi rischi. Alla vigilia e nel giorno del 9 maggio, le nostre istituzioni faranno tutto il possibile per evitare la destabilizzazione e per prevenire azioni che potrebbero aumentare i rischi. Quindi, siamo fiduciosi che le nostre istituzioni saranno in grado di mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini” – ha concluso Maia Sandu – .