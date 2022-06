In Somalia si muore di fame, tanti i bambini. E la guerra di Putin sta peggiorando la situazione

- Advertisement -

AgenPress – Nessuna madre dovrebbe perdere il proprio figlio. Owliyo Hassan Salaad ne ha visti quattro morire quest’anno. Una siccità nel Corno d’Africa li ha presi, uno dopo l’altro.

Ora culla il suo fragile e stridulo bambino di 3 anni, Ali Osman, che ha portato a piedi per 90 chilometri (55 miglia) dal suo villaggio alla capitale della Somalia, nel disperato tentativo di non perdere anche lui. Seduta sul pavimento di un centro di trattamento della malnutrizione pieno di madri ansiose, riesce a malapena a parlare dei piccoli corpi sepolti a casa in un terreno troppo asciutto per essere piantato.

I decessi sono iniziati nella siccità più arida della regione in quattro decenni.

Molte più persone muoiono oltre l’avviso delle autorità, come i quattro figli di Salaad, tutti sotto i 10 anni. Alcuni muoiono in remote comunità pastorali. Alcuni muoiono durante i viaggi in cerca di aiuto. Alcuni muoiono anche dopo aver raggiunto i campi profughi, malnutriti oltre ogni aiuto.

La siccità va e viene nel Corno d’Africa, ma questa è una come nessun’altra. L’assistenza umanitaria è stata indebolita da crisi globali come la pandemia di COVID-19 e ora la guerra della Russia in Ucraina . I prezzi di prodotti di base come il grano e l’olio da cucina stanno aumentando rapidamente, in alcuni luoghi di oltre il 100%. Milioni di bestiame che forniscono alle famiglie latte, carne e ricchezza sono morti. Anche il cibo terapeutico per curare le persone affamate come il figlio di Salaad sta diventando più costoso e, in alcuni luoghi, potrebbe esaurirsi.

E per la prima volta, una quinta stagione delle piogge consecutiva potrebbe fallire.

Un'”esplosione di morti infantili” sta arrivando nel Corno d’Africa se il mondo si concentra solo sulla guerra in Ucraina e non agisce ora, ha affermato martedì l’UNICEF.

La carestia minaccia persino la capitale della Somalia mentre i campi profughi alla periferia di Mogadiscio si riempiono di nuovi arrivati ​​esausti. Salaad e suo figlio sono stati allontanati da un ospedale affollato dopo essere arrivati ​​una settimana fa.

Sono stati invece inviati al centro di cura per gli estremamente malnutriti dove le stanze sono piene, i letti supplementari sono stati messi fuori e tuttavia alcune persone devono dormire per terra. Le madri sussultano e i bambini piangono, mentre i piccoli corpi con piaghe e costole sporgenti vengono delicatamente controllati per segni di guarigione.

“Il centro è sopraffatto”, ha detto il dottor Mustaf Yusuf, un medico lì. I ricoveri sono più che raddoppiati a maggio a 122 pazienti.

Almeno 30 persone sono morte quest’anno fino ad aprile nel centro e in altre sei strutture gestite da Action Against Hunger, ha affermato il gruppo umanitario. Da quando ha iniziato a lavorare in Somalia nel 1992, il numero di bambini gravemente malnutriti è aumentato del 55% rispetto allo scorso anno.

Più in generale, almeno 448 persone sono morte quest’anno in centri di trattamento della malnutrizione ambulatoriali e stazionari in tutta la Somalia fino ad aprile, secondo i dati raccolti da gruppi umanitari e autorità locali.

Gli operatori umanitari avvertono che i dati sono incompleti e il bilancio complessivo delle vittime della siccità rimane sfuggente.

“Sappiamo per esperienza che la mortalità aumenta improvvisamente quando tutte le condizioni sono in atto – sfollamento, focolai di malattie, malnutrizione – tutte cose che stiamo vedendo attualmente in Somalia”, ha affermato Biram Ndiaye, capo della nutrizione dell’UNICEF Somalia.

I sondaggi sulla mortalità condotti in alcune parti della Somalia a dicembre e di nuovo ad aprile e maggio dall’Unità di analisi della sicurezza alimentare e della nutrizione delle Nazioni Unite hanno mostrato un “grave e rapido deterioramento in un arco di tempo molto breve”. La cosa più allarmante è stata la regione della Baia nel sud, dove la mortalità degli adulti è quasi triplicata, la mortalità infantile è più che raddoppiata e il tasso di malnutrizione più grave è triplicato.

I decessi e la malnutrizione acuta hanno raggiunto “livelli atipici elevati” in gran parte della Somalia meridionale e centrale e le ammissioni di bambini sotto i 5 anni gravemente malnutriti sono aumentate di oltre il 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, secondo il Famine Early Warning Systems Network.

Una notevole complicazione nel conteggio dei decessi è il gruppo estremista al-Shabab, il cui controllo su gran parte della Somalia meridionale e centrale costituisce una barriera agli aiuti. La sua dura risposta alla carestia provocata dalla siccità in Somalia del 2010-12 è stata un fattore di oltre un quarto di milione di morti, la metà dei quali bambini.

Un altro fattore è stata la lenta risposta della comunità internazionale. “Un dramma senza testimoni”, ha detto in quel momento il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per la Somalia.

Ora gli allarmi suonano di nuovo.

Più di 200.000 persone in Somalia affrontano “fame e fame catastrofiche, un drastico aumento rispetto alle 81.000 previste ad aprile”, ha affermato lunedì una dichiarazione congiunta delle agenzie delle Nazioni Unite, rilevando che un piano di risposta umanitaria per quest’anno è finanziato solo per il 18%.