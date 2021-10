In un anno benzina +21,5%, pari a 358 euro annui

- Advertisement -

AgenPress. Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione Ecologica, salgono ancora i prezzi dei carburanti, che si attestano, in modalità self service, a 1,687 euro al litro per la benzina e a 1,537 euro per il gasolio.

“Prosegue inarrestabile la corsa dei prezzi dei carburanti. Un balzo settimanale davvero preoccupante, che da solo incide su un pieno da 50 litri per più di 50 centesimi: +0,53 euro per la benzina e +0,66 euro per il gasolio. Urge un intervento che riduca le imposte, che tra accise e Iva pesano per circa il 60%: 61,2% sulla benzina e 58,2% sul gasolio stando ai dati di oggi” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“La benzina, arrivando a 1,687 euro al litro, raggiunge un nuovo record dal 20 ottobre 2014, ossia quasi 7 anni fa, quando svettò a 1698 euro al litro, mentre il gasolio, toccando i 1,537 euro al litro, straccia il precedente primato e arriva al valore massimo dal 19 novembre 2018, quando si attestò a 1.544 euro al litro” aggiunge Dona.

“Dall’inizio dell’anno, dalla rilevazione del 4 gennaio, ossia in 9 mesi esatti, un pieno da 50 litri è aumentato di 12 euro e 27 cent per la benzina e di 10 euro e 88 cent per il gasolio, con un rincaro, rispettivamente, del 17% e del 16,5%. Su base annua è pari a una batosta ad autovettura pari a 294 euro all’anno per la benzina e 261 euro per il gasolio” prosegue Dona.

“In un anno, dalla rilevazione del 5 ottobre 2020, quando la benzina era pari a 1.388 euro al litro e il gasolio a 1.263 euro al litro, un pieno da 50 litri costa 14 euro e 93 cent in più per la benzina e 13 euro e 70 cent in più per il gasolio, con un incremento, rispettivamente, del 21,5% e del 21,7%. Un rialzo che equivale, su base annua, a una stangata pari a 358 euro all’anno per la benzina e a 329 euro per il gasolio” conclude Dona.

Prezzo 4/1/2021 (€/1000 litri) Prezzo 4/10//2021 (€/1000 litri) Differenza in euro x pieno da 50 litri da 4/1 al 4/10 Aumento % Rincaro annuo ad autovettura (in euro) BENZINA 1.441,50 1.686,89 12,27 17 294,47 GASOLIO 1.319,04 1.536,73 10,88 16,5 261,23

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mite

Prezzo 5/10/2020 (€/1000 litri) Prezzo 27/9//2021 (€/1000 litri) Differenza in euro x pieno da 50 litri su base annua Aumento % Rincaro annuo ad autovettura (in euro) BENZINA 1388,24 1.686,89 14,93 21,5 358,38 GASOLIO 1262,69 1.536,73 13,70 21,7 328,85

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mite