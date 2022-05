In una settimana i russi hanno deportato da Mariupol quasi 3.000 ucraini, compresi 300 bambini

- Advertisement -

AgenPress – In una settimana, l’esercito russo ha portato quasi 3.000 ucraini, inclusi 300 bambini, da Mariupol in un campo di filtrazione nel villaggio di Bezymenne.

Così il commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada Lyudmila Denisova.

“Gli invasori russi continuano a effettuare misure di filtraggio nella Mariupol occupata. Nell’ultima settimana, i russi hanno trasferito con la forza quasi 3.000 ucraini, inclusi più di 300 bambini, in un campo di filtrazione nel villaggio di Bezymenne. Dopo le misure di filtrazione, gli occupanti formano gruppi di residenti di Mariupol, che vengono prima deportati a Taganrog e poi nelle regioni depresse della Russia”, ha detto Denisova.

Almeno il 10% dei cittadini che non superano il filtro sono considerati dai russi “pericolosi per il regime russo”. Vengono arrestati e poi inviati nell’ex colonia penale del G52 nel villaggio di Olenivka, nell’oblast di Donetsk, o portati nella famigerata prigione di isolamento a Donetsk. La permanenza lì è accompagnata da ore di interrogatori, torture, minacce di morte e coercizione.

“La presa e la tortura di ostaggi è un atto di terrorismo in conformità con la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione del terrorismo e dei crimini di guerra, in conformità con l’articolo 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale”, ha affermato il commissario di Verkhovna Rada per Ha detto i diritti umani.

Denisova ha invitato la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite sulle violazioni dei diritti umani durante l’invasione militare russa dell’Ucraina a tenere conto di questi fatti di crimini di guerra e violazioni dei diritti umani.