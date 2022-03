In vista della telefonata Biden-Xi, Pechino ribadisce di rispettare “sovranità e integrità territoriale” dell’Ucraina

L’amicizia della Cina con la Russia: dall’incontro di febbraio tra Xi e il presidente russo Vladimir Putin, la Cina ha parlato della sua “partenariato senza limiti” con la Russia.

Funzionari statunitensi ritengono che la Russia abbia chiesto alla Cina sostegno militare ed economico per condurre la sua guerra non provocata in Ucraina e che Pechino abbia indicato la sua disponibilità ad aiutare Mosca. Sia la Russia che la Cina hanno negato l’accusa.

Gli Stati Uniti hanno indicato che la Cina pagherebbe un prezzo economico se il suo sostegno alla Russia andasse oltre la retorica.

Parlando venerdì, Zhao ha ripetuto il rimprovero pubblico della Cina, dicendo che “alcune persone negli Stati Uniti hanno diffuso disinformazione per diffamare e fare pressione sulla Cina, il che è estremamente irresponsabile e non aiuterà a risolvere il problema. La Cina è fermamente contraria a questo e non accetterà mai esso.”

“Gli Stati Uniti dovrebbero riflettere seriamente sul loro ruolo nella crisi ucraina, assumersi le dovute responsabilità e intraprendere azioni concrete per alleviare la situazione e risolvere il problema, piuttosto che aggiungere benzina sul fuoco e spostare il conflitto su altri”, ha affermato.

Zhao ha affermato che l’Ucraina ha bisogno di cibo piuttosto che di armi e che gli Stati Uniti che inviano assistenza militare nel paese non porteranno la pace.

I funzionari della Casa Bianca stanno osservando con crescente preoccupazione la nascente collaborazione tra Xi e Putin e la risposta della Cina all’invasione russa dell’Ucraina si è rivelata preoccupante per gli osservatori occidentali.

I funzionari della Casa Bianca hanno detto che si aspettavano che la chiamata potesse diventare intensa; un incontro preliminare tra gli assistenti dei due leader si è protratto per sette ore all’inizio di questa settimana .