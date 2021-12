Inaugurato il Frecciarossa Milano-Lione-Parigi

- Advertisement -

“E’ un giorno veramente speciale per tutti gli sforzi fatti negli scorsi anni, sia in Italia con il nostro gruppo che con Trenitalia France. Un treno è partito da Parigi, ma in parallelo c’è il treno da Milano che sale verso Parigi. È importantissimo perché è la prima volta che il Frecciarossa esce dai confini italiani”, ha sottolineato Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia, a bordo del viaggio inaugurale. “Prossimo obiettivo continuare con questa strategia. Il prossimo anno ci saranno treni tra Madrid e Barcellona”.